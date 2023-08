NARDO, CIARDI: "Con Lukaku si può lottare per la Champions" - ORSI: "Senza Mourinho il belga o Dybala, la Roma non poteva prenderli"

L'arrivo di Lukaku riorganizza le ambizioni della Roma. "Può lottare per la Champions, ci mancherebbe altro", dice Alessio Nardo che poi aggiunge: "Con Dybala e il belga al massimo puoi provare a concorrere per vincere il campionato". Prosegue Augusto Ciardi: "Nessuno ti dà la garanzia di poter arrivare in Champions, ma che la Roma possa giocarsela mi sembra abbastanza regolare con Lukaku".

Nando Orsi sottolinea l'importanza di Mourinho nell'arrivo di Lukaku: "Senza il tecnico questi giocatori, come Dybala anche, la Roma non dico che se li sognava, ma forse non li poteva prendere".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Lukaku sposta, la Roma può lottare la zona Champions, ma ci mancherebbe altro. Con Lukaku al 100% questa squadra non deve porsi alcun limite. Dybala al 100% purtroppo non lo avrai, ma con loro due al massimo puoi provare a concorrere per vincere il campionato (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

È giusto che i tifosi della Roma possano sognare. Non ci si aspettava 1 punto in due partite, ma niente intacca l'entusiasmo che deve accompagnare questo giocatore. I buoni rapporti fra Mourinho e Lukaku hanno determinato questo arrivo, il portoghese ci ha messo del suo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Senza Mourinho questi giocatori, Dybala o Lukaku, la Roma non dico che se li sognava, ma forse non li poteva prendere. Con Mourinho i giocatori li convinci un po' di più (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sono felice che non ci siano più i complimenti per le giacche di Fonseca ma siamo diventati antipatici prima per aver preso Mourinho e ora ancora di più per Lukaku. Spinazzola? L’interesse dello United c’è, io la butto lì: c’è Kostic in uscita dalla Juventus… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Per me la Roma deve fare la corsa su Juventus e Napoli per la Champions. Vedo l’Inter già quadrata, col Milan un pochino dietro mentre le altre sono attaccabili (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel momento in cui arriva Lukaku, nessuno ti dà la garanzia di poter arrivare in Champions, ma che la Roma possa giocarsela mi sembra abbastanza regolare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku è il massimo che si potesse chiedere. Giusto che i tifosi si entusiasmino e giusto aspettarsi tanto. Grande colpo, è un giocatore che va ricordato oggi come veniva ricordato fino a metà luglio. Lukaku è un ottimo centravanti che a Roma farà benissimo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)