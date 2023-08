In attesa di Romelu Lukaku, in casa Roma si lavora anche sul fronte uscite. Dopo l'arrivo di Kristensen sulla corsia destra uno tra Karsdorp e Celik potrebbe lasciare la capitale ma finora non sono arrivate offerte per i due. Secondo le indiscrezioni del sito specializzato, la Roma ha aperto al prestito del terzino turco che piace al Galatasaray. L'obiettivo di Tiago Pinto è quello di inserire l'obbligo di riscatto condizionato ma il Galatasaray deve prima cedere Leo Dubois.

(calcioomercato.it)

