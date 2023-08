Romelu Lukaku ancora deve arrivare in città, è atteso alle 17 a Ciampino, ma è già presente sui muri di Roma. In particolar modo a Rione Monti, in via dei Capocci, dove è spuntato un murales che ritrae l'attaccante belga. A sottolineare l'impazienza dei tifosi giallorossi di abbracciare il nuovo colpo di mercato della Roma.