Lukaku è ufficialmente un giocatore della Roma, domani alle 19.30 la presentazione all'Olimpico.

Oggi è arrivata da parte della Roma l'ufficialità di Romelu Lukaku in giallorosso. C'è fermento per la presentazione del belga al popolo romanista. Dopo aver rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del Club ed aver posato al Foro Romano con il Colosseo come sfondo, domani alle 19.30 allo Stadio Olimpico potrà finalmente conoscere i suoi nuovi tifosi.

La squadra oggi si è allenata a Trigoria: presenti Dybala, Lukaku, Azmoun, Pellegrini e Spinazzola

Prosegue intanto il calciomercato giallorosso: Solbakken si avvicina all'Olympiacos, la Roma punta Eric Garcia, difensore centrale classe 2001 del Barcellona.

