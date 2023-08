SABATINI: "Penso che col Milan Lukaku andrà in panchina" - NARDO: "Dybala andrebbe rischiato"

Dall'arrivo di Lukaku alle condizioni di Dybala: lungo le frequenze radiofoniche il focus è su Roma-Milan, in scena domani sera, concentrandosi anche sul nuovo numero 90 giallorosso e sulla Joya. "In un Roma-Milan Dybala andrebbe rischiato", dice Alessio Nardo. "Lukaku subito in campo? Sarebbe un rischio, ma è una partita determinante per la Roma", aggiunge Stefano Agresti.

"Domani firmerei per il pareggio ma già adesso la Roma può competere per il 4° posto", conclude Augusto Ciardi.

In un Roma-Milan Dybala andrebbe rischiato (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Perché Pellegrini dovrebbe giocare e stringere i denti rischiando di non essere al 100% se a centrocampo ci sono delle valide alternative? (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Milan? Firmerei per il pari, sarebbe ottimo considerando le condizioni della squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Lukaku? Penso che andrà in panchina, al massimo potrebbe scendere in campo per una ventina di minuti. Sarebbe incredibile se dovesse giocare di più (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

È vero che si tratta di Roma-Milan, ma non si può pensare di far giocare Lukaku dopo un paio di giorni dall’arrivo. Un punto contro il Milan andrebbe bene ai giallorossi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Domani firmerei per il pareggio ma già adesso la Roma può competere per il 4° posto. Qualcosa in più per la Roma servirebbe a centrocampo, dove Renato Sanches abbiamo visto che non può avere continuità (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku subito in campo? Sarebbe un rischio, ma è una partita determinante per la Roma. Roma-Milan sarà una gara difficilissima per i giallorossi, ma spesso gli uomini di Mourinho in questi match riescono a tirare fuori delle risorse che sembrano non avere (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non firmo mai per il pareggio quando c’è in campo la mia squadra ma domani un pari me lo prenderei per quello che è il momento (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha troppe incognite legate alle condizioni fisiche dei giocatori (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)