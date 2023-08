FOTO - Striscione contro il caro biglietto per Roma-Milan: “Una mancanza di rispetto. Prezzi popolari”

Domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la terza giornata di Serie A. C’è grande attesa per questa gara e i tifosi giallorossi risponderanno nuovamente presenti. L’Olimpico, infatti, è a un passo dal 35esimo sold out consecutivo nonostante l’aumento dei prezzi dei biglietti. Alcuni tifosi hanno deciso di protestare per il caro biglietti e hanno esposto uno striscione sotto la sede della società a Viale Tolstoj: “75 euro per un biglietto è una mancanza di rispetto. Prezzi popolari”.

? Striscione di protesta contro il caro biglietti per #RomaMilan affisso accanto alla sede di viale #Tolstoj#asroma ??? pic.twitter.com/BWgBAUkJQK — laroma24.it (@LAROMA24) August 31, 2023