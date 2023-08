Roma-Milan, si avvicina il 35esimo sold out consecutivo: rimasti solamente 700 biglietti disponibili

La Roma è pronta a tornare allo Stadio Olimpico e l'appuntamento è fissato per venerdì alle ore 20:45, quando i giallorossi affronteranno il Milan nella terza giornata di Serie A. Nonostante la partenza tutt'altro che brillante, i tifosi continueranno a spingere la squadra capitolina con l'obiettivo di raggiungere la prima vittoria in campionato. Contro i rossoneri infatti l'Olimpico sarà gremito e siamo davvero a un passo dal 35esimo sold out consecutivo, dato che sono rimasti in vendita solamente 700 biglietti.

