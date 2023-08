Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi e Fiorentina su Eric Garcia

Un difensore centrale che possa completare il pacchetto arretrato in attesa del rientro di Kumbulla e per mettersi al sicuro in vista della Coppa d'Africa che vedrà coinvolto anche Ndicka. Dalla Spagna rimbalza l'indiscrezione secondo cui la Roma e la Fiorentina si sarebbero mosse per Eric Garcia, difensore classe 2001 che il Barcellona pare disposto a lasciar partire in prestito.

Oltre al Girona e alle due italiane, lo spagnolo ha offerte anche dall'Inghilterra e nonostante Xavi vorrebbe tenerlo in rosa, per le critiche ricevute gradirebbe cambiare aria.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE