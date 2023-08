Stop ad acquisti e prestiti. Poi occhio all'Arabia. Zero contatti per il rinnovo di Mou

LAROMA24.IT - Dopo il grande colpo Lukaku, la piazza romanista è ingolosita dalle ipotesi di mercato last minutes avanzate dai mezzi di informazione. Fermento che non trova spazio a Trigoria. Dare per scontato che il mercato in entrata sia chiuso, quando il mercato è ancora aperto, è sempre un esercizio rischioso, ma attraverso trattative con club proprietari di cartellini è da escludere (rischiamo il verbo) che arrivino ulteriori calciatori. Diverso il discorso dei parametri zero o dell'appendice di mercato che c'è, rispetto all'Europa, in Arabia Saudita, che anche nei primi giorni di settembre può continuare a reclutare calciatori del nostro continente. E la Roma ne ha almeno un paio, che possono ancora interessare. È questo il filone di mercato che si può ancora monitorare, e per la sostituzione eventuale si potrebbe attingere soltanto al banco dei disoccupati.

Sul fronte scadenze, la più importante di tutte, quella di José Mourinho, non presenta novità. Come a inizio estate non ci sono a oggi contatti per intavolare discorsi sull'estensione dell'attuale accordo.

AC