AZMOUN: "Giocare? Sono pronto a morire" (VIDEO)

Arrivato in questa sessione di calciomercato estiva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen per rinforzare l'attacco a disposizione di Mourinho, Sardar Azmoun sembra carico per l'avvio della sua avventura con la Roma. Intercettato dal cronista di calciomercato.it Francesco Iucca al rientro in albergo dove alloggia nella capitale, l'attaccante iraniano si dice "pronto a morire" in campo. Domani la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Milan nella terza giornata di campionato.