La Roma insiste per Marcos Leonardo, il Nottingham Forest offre 25 milioni per Ibanez. Morata: "Giallorossi non un'opzione al momento"

Mentre la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista delle ultime due amichevoli - con Tolosa e Partizani Tirana - prima dell'inizio del campionato, il mercato occupa i pensieri del club. In entrata è cercato con insistenza Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos, con cui la Roma sta trattando: la proposta, secondo le indiscrezioni odierne, è di 11 milioni più 7 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. In uscita la Premier League valuta Roger Ibanez: il Nottingham Forest, infatti, offre 25 milioni per il difensore brasiliano. Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, accostato per l'attacco di Mourinho, allontana per ora le voci di mercato: "Al momento la Roma non è un'opzione".

Infine, Gonzalo Villar saluta a titolo definitivo la Roma: lo spagnolo si trasferisce al Granada.

