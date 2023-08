Calciomercato, Morata gela la Roma: "Ringrazio Mourinho, ma i giallorossi non sono un'opzione"

TUDN - Alvaro Morata gela la Roma. L'attaccante spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid, accostato alla causa romanista fin dall'inizio del mercato, ha rilasciato un'intervista che lascia poco spazio a ogni interpretazione all'emittente messicana. Le sue parole:

"Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato. Al momento la Roma non è un'opzione, non è nella mia testa. Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio".