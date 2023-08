Mourinho conteso da New Balance e Adidas

Entro l'inizio del campionato, Jose Mourinho firmerà un nuovo accordo con lo sponsor tecnico personale. Il rapporto con l'Adidas si è interrotto alla fine della scorsa stagione per scadenza contrattuale. Dal giorno del raduno, l'allenatore indossa scarpe New Balance, proprio ora che lo sponsor tecnico della Roma è Adidas. Sta "testando" il materiale tecnico e sta vagliando la proposta dell'azienda americana, che per un biennio, fino a giugno, ê stata legata al club giallorosso. Ma non ha ancora firmato il contratto, perché l'Adidas ha la ferma intenzione di fargli firmare un nuovo accordo e averlo di nuovo, dopo un mese e mezzo di "vuoto", come testimonial.

AC