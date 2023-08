Si muove in uscita il calciomercato della Roma. Secondo le informazioni del sito del quotidiano, Roger Ibanez è vicino al trasferimento in Premier League nonostante le recenti dichiarazioni dell'agente: il Nottingham Forest, infatti, ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro per il classe '98. Il club giallorosso ne chiede 30 per lasciar partire il difensore brasiliano, ma l'affare dovrebbe concretizzarsi.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE