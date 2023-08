Calciomercato Roma, nuova offerta per Marcos Leonardo: 11 milioni più 7 di bonus e 10% sulla rivendita. Manca l'intesa sulle modalità di pagamento

Alla ricerca di un attaccante in questa sessione di mercato, la Roma ha individuato il profilo di Marcos Leonardo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo le indiscrezioni del giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, la Roma migliora la proposta al Santos per assicurarsi l'attaccante classe 2003: offerti 11 milioni più 7 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Manca l'intesa sulle modalità di pagamento e il Santos vorrebbe subito gli 11 milioni, ma c'è stato un avvicinamento tra le parti.

