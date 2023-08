ORSI: "L'eventuale cessione di Ibanez indebolirebbe la Roma" - CIARDI: "Marcos Leonardo? Intuizioni come questa mancano da troppo tempo"

La Roma continua a lavorare alle varie operazioni aperte per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. I nomi più caldi sono quelli di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano del Santos, e Marko Arnautovic, di proprietà del Bologna, mentre in uscita comincia a muoversi qualcosa per Ibanez: è arrivata una proposta per Roger Ibanez. L'etere romano si sofferma proprio su questi due obiettivi. "Ibanez? Forse tanto scarso non era, la sua cessione indebolirebbe la Roma", afferma Fernando Orsi. Augusto Ciardi, invece, parla di Marcos Leonardo: "Intuizioni come questa mancano da troppo tempo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

25 milioni per Ibanez sarebbe una bella valutazione. La Roma deve fare cassa, dico però che bisogna dire chiaramente se questi soldi saranno reinvestiti e in che ruolo. Si sta trascinando troppo a lungo la questione centravanti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ibanez? Spesso è stato contestato, ora può far decollare il mercato della Roma: forse tanto scarso non era, la sua cessione indebolirebbe la Roma. Prendere Marcos Leonardo vuol dire avere un progetto, prendere Morata vuol dire avere un instant team. Renato Sanches? Mi è sempre piaciuto, l'unico problema è fisico ma può dare tanta sostanza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il mercato della Roma? Direi che è un po' in confusione. Adesso Ibanez è diventato l'uomo clou del mercato, non so se questa è la strada. Marcos Leonardo? Si inserisce in un campionato difficile, non può essere ora in grado di sostenere il peso dell'attacco della Roma. Morata sì (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Marcos Leonardo è forte, poi bisogna vedere se è forte tra i pari età, nel calcio brasiliano, ma la cosa che ci fa essere fiduciosi è che il tecnico pensa di poterci lavorare. I 25 milioni per Ibanez ci fanno leccare i baffi perché non pensavamo potessero arrivare certe offerte, ma magari si può trovare un accordo nel mezzo... (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le dichiarazioni di Falcao sono di prassi, che doveva dire, lavora per il Santos. Marcos Leonardo sarebbe un buonissimo colpo e mi darebbe curiosità, intuizioni come questa mancano da troppo tempo, ma non basterebbe come unico acquisto. A Mourinho l'attaccante brasiliano piace (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il calciomercato? Non conta il nome, ma la condizione e l'amalgama di squadra. Per me la Roma può arrivare tra le prime quattro. Marcos Leonardo? Se non esce Ibanez e non entra una cifra cospicua, di mercato in entrata non se ne parla (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mercato della Roma? Fidiamoci di Tiago Pinto e della società. Delle prospettive che si è data e gli obiettivi che si è prefissata. Non posso stare alla narrativa che i giocatori forti li ha presi Mourinho, quelli scarsi Pinto (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Marcos Leonardo? La Roma spinge molto sull'entourage del giocatore, sicuramente è un affare reale. Ci aspettavamo una chiusura in poche ore, siamo in fase di trattativa e se la Roma venisse aiutata da Ibanez sarebbe più semplice prendere il brasiliano. Immaginare una Roma che non prenda un attaccante non è realistico (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)