Secondo giorno di lavoro a Trigoria. Mercato: a un passo l'arrivo di Kristensen in prestito secco, Sabitzer primo obiettivo per il centrocampo

Il lavoro a Trigoria continua. Dopo i primi test atletici svolti nella giornata di ieri, la Roma si è allenata anche oggi pomeriggio al centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.

Aggiornamenti anche sul fronte calciomercato, infatti Rasmus Kristensen è sempre più vicino al trasferimento in giallorosso: l'esterno del Leeds arriverebbe nella Capitale con la formula del prestito secco. Per l'attacco Tiago Pinto segue sempre Gianluca Scamacca, mentre sullo sfondo c'è l'idea Alvaro Morata. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Marcel Sabitzer sembra essere il primo obiettivo della Roma. Intanto Enzo Fernandez "chiama" Paulo Dybala al Chelsea: "Gli ho detto che lo sto aspettando".

