Sabitzer chiama la Roma: è lui il primo obiettivo

Il grande colpo per il centrocampo della Roma può essere Marcel Sabitzer, austriaco di proprietà del Bayern Monaco che ieri ha postato una foto al mare con la scritta "Buongiorno". Tiago Pinto sta accelerando, la Roma vuole ripetere con i tedeschi l'operazione riuscita col PSG per Wijnaldum, un prestito con diritto di riscatto. Lo stipendio di 6 milioni sarebbe sostenuto dal decreto crescita e il giocatore ha già dato disponibilità al trasferimento.

Classe 1994, il giocatore si è rivelato nel Lipsia nella stagione 2019/20 quando segnò 16 gol in stagione. È un centrocampista completo, veloce in progressione e bravo a ribaltare l'azione, ha capacità di inserimento ed un forte tiro dalla distanza. Se Mourinho dovesse puntare al 3-5-2 Sabitzer sarebbe una delle mezzali insieme a Pellegrini, Aouar e Bove. Se invece non si riuscisse a chiudere per lui si potrebbe puntare a un giocatore con caratteristiche simili, tra cui lo svincolato Kamada.

(corsport)