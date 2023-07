FOTO e VIDEO - Trigoria: secondo giorno di allenamento per i giallorossi. Dybala: "Si lavora come durante l'anno"

Al via il secondo giorno di lavoro al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: José Mourinho ha ritrovato ieri la squadra al centro sportivo, in attesa degli altri giallorossi che si uniranno al gruppo il 17 luglio, per iniziare la preparazione in vista della stagione alle porte, la terza del portoghese alla guida della Roma. Gli scatti dell'allenamento odierno:

Secondo giorno di lavoro a Trigoria ???#ASRoma pic.twitter.com/2crWBMpX7k — AS Roma (@OfficialASRoma) July 11, 2023

Sui social il club mostra anche alcuni momenti della seduta con protagonista Paulo Dybala: "Si lavora come si fa durante l'anno", le parole dell'argentino chiamato in causa da Mourinho. E anche il saluto di Stephan El Shaarawy, ormai consueto, alla camera prima di entrare in campo per la seduta: