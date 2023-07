Dybala sorprende i medici: forma al top. Ora il rinnovo con la Roma

Una folla di tifosi alle 9.05 dal piazzale Dino Viola ha cominciato a rincorrere una Toyota Rav4 grigia metallizzata che si stava dirigendo verso il cancello principale del Fulvio Bernardini. Dentro, Paulo Dybala sorrideva ai romanisti e li salutava dandogli appuntamento ai prossimi giorni per foto e autografi. [...]

Poi le visite mediche e i test atletici. E non sono andati affatto male. Anzi, medici e staff di Mourinho hanno trovato Dybala piuttosto in forma, segno che durante le vacanze tra Stati Uniti e Ibiza non ha comunque smesso di allenarsi ma ha cercato di rimanere in buona condizione per cominciare subito la preparazione nel migliore dei modi. Ma anche per scongiurare infortuni nei primi giorni - chiaramente più complicati e delicati - di allenamenti. Il caldo poi non aiuta, per questo essere tornato con un un ottimo livello corporeo tra massa magra e grassa sicuramente potrà essere d’aiuto al ventinovenne di Laguna Larga.

Allenamenti fino a sabato, poi il giorno seguente l’amichevole a porte chiuse contro la Boreale. Insomma, tanto lavoro da fare al Fulvio Bernardini, compreso anche parlare con Tiago Pinto del nuovo contratto. Il general manager si trova ancora in vacanza, rientrerà probabilmente domani e dovrà cominciare a organizzare un appuntamento con i suoi agenti per discutere il nuovo contratto. [...]

(corsport)