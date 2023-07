BALZANI: "Sabitzer-Morata non sono operazioni impossibili" - PRUZZO: "Davanti ne servono almeno due"

Aspettando di riempire la lavagna postata ieri da Mourinho, l'etere romano scrive o commenta i nomi già noti: "Sabitzer o Morata non sono operazioni impossibili - dice Francesco Balzani -. Bisogna capire quanta volontà c'è, da parte della società e dei giocatori anche". Davanti, con Abraham in infermeria, gli unici nomi segnati erano quelli di El Shaarawy, Belotti e Solbakken con gli ultimi due definite "incognite" da Roberto Pruzzo che aggiunge: "Davanti hai necessità di prenderne almeno due".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se i Friedkin hanno deciso di proseguire con Tiago Pinto e Mourinho credo significhi ci sia un maggior rapporto tra i due. Se continuiamo a credere in una spaccatura togliamo credibilità a chi ha preso questa scelta (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Continuo a vedere delle cose un po' strane, c'è sempre stata una differenza di vedute tra l'allenatore e i principali dirigenti giallorossi. Mourinho vuole alzare l'asticella (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Stop alle retrocessioni da una coppa europea all'altra? A me non dispiaceva questa "fusione" tra le coppe, è chiaro che la Uefa sta tenendo presente il bisogno di rinnovamento (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Llorente mi aveva dato buone impressioni, l'allenatore lo conosce. Calciomercato? Più che al centrocampo guarderei avanti, non hai ancora il centravanti titolare. Non puoi partire con due incognite come Belotti e Solbakken, davanti hai necessità di prenderne almeno due (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quello che voglio ribadire è che Sabitzer o Morata non sono operazioni impossibili. Bisogna capire quanta volontà c'è, da parte della società e dei giocatori anche (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)