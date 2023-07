Calciomercato Roma: Scamacca aspetta i giallorossi. Morata disposto a ridursi l'ingaggio

Dopo l'infortunio di Tammy Abraham nell'ultima giornata di campionato, la Roma è alla ricerca di un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito dal sito dedicato alle trattative, Gianluca Scamacca continua ad aspettare i giallorossi e in settimana sono previsti nuovi contatti tra Roma e West Ham per provare a trovare un'intesa sulla formula: la Roma vorrebbe inserire il diritto di riscatto, mentre il club inglese l'obbligo. L'attaccante ex Sassuolo, stimato da Tiago Pinto, ha dato la sua parola ai giallorossi e al momento non ascolta altre proposte.

Alvaro Morata, pallino di José Mourinho e accostato sia alla Roma sia al Milan come Scamacca, sarebbe disposto a ridursi lo stipendio, attualmente tra gli 8 e i 9 milioni di euro, per lasciare l'Atletico Madrid. La cifra del cartellino, inoltre, è di 12 milioni di euro. Il Milan è interessato ma deve prima vendere uno degli attaccanti, anche la Roma ha bisogno di un'uscita e di alleggerire il monte ingaggi.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE