Intrigo Morata: incontri con Juve e Inter. L'intermediario: "È andata bene". Il West Ham apre al prestito per Scamacca. Mourinho al lavoro a Trigoria: "Aria condizionata al mattino, sacrificio il pomeriggio"

La giornata della Roma si annoda intorno alla questione Morata, il cui entourage, composto dall'agente Juanma Lopez e dall'intermediario Bozzo, ha incontrato Juventus e Inter oggi. Proprio al termine dell'incontro coi nerazzurri, l'agente italiano ha detto: "È andata bene".

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, il West Ham avrebbe aperto alla possibilità di cedere Scamacca in prestito, oneroso, con obbligo di acquisto condizionato. A Trigoria nel frattempo è andata in scena un'altra giornata di allenamento, tra "aria condizionata al mattino, sacrificio il pomeriggio", come ha scritto Mourinho su Instagram pubblicando una foto mentre gusta un ghiacciolo a fine giornata.

