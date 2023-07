Sorpasso per Morata: l'Inter piomba su Alvaro, la Roma adesso valuta

[...] Venti milioni è l’asticella, la cifra che per l’Atletico serve per lasciare andare Morata, al di là di ogni controversia sulla clausola appiccicata al giocatore. Ieri il d.s. giallorosso Tiago Pinto ha incontrato l’agente di Alvaro Juanma Lopez, e la riunione non ha lasciato particolare ottimismo: i costi dell’operazione sono alti, troppo alti per la società dei Friedkin. A meno che davvero la clausola possa essere abbassata, contestualmente all’eventuale rinnovo dello spagnolo per allungare col club di Madrid fino al 2024, spalmando lo stipendio da 9 a 6 milioni. Su questo “sconto” l’Atletico, però, taglia corto e per tutti rema contro l’assenza di Decreto Crescita: in questo caso il lordo al fisco si paga per intero. Prima di rimanere gelata sul più bello, l’Inter aveva comunque appaltato 40 milioni totali per acquistare a titolo definitivo il figliol prodigo Lukaku e per lo stipendio del belga al lordo avrebbe speso circa 10,5 milioni: non siamo lontani dalla cifra che servirebbe per pagare il salario di Alvaro. Insomma, almeno in partenza i nerazzurri sembrano avere qualche munizione in più. Nella riunione con l’agente di Alvaro oggi, i nerazzurri pensano di offrire circa 15 milioni: non quello che vuole l’Atletico, ma così potrebbe iniziare ad aprirsi una breccia. [...]

(gasport)