Tottenham-West Ham, Scamacca parte dalla panchina (FOTO)

Oggi alle ore 12 all'Optus Stadium di Perth (Australia) va in scena l'amichevole di prestigio tra Tottenham e West Ham. David Moyes, allenatore degli 'Hammers', ha deciso di far partire Gianluca Scamacca dalla panchina, schierando al suo posto Danny Ings. Il centravanti di Fidene è uno degli obiettivi principali della Roma per rinforzare l'attacco in seguito all'infortunio di Tammy Abraham. Scamacca ha già trovato l'accordo con la società giallorossa, ma manca ancora l'intesa tra i due club poiché il West Ham non ha ancora aperto alla cessione in prestito.