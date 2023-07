PRUZZO: "Morata non è l'attaccante che serve alla Roma" - CIARDI: "Lui o Scamacca? Mourinho probabilmente direbbe lo spagnolo"

Il focus anche lungo le frequenze radiofoniche è tutto dedicato all'attaccante che la Roma cerca sul mercato. "Morata non è quello che serve alla Roma, i giallorossi hanno bisogno di un centravanti di riferimento. Farei il nome di Zapata", dice Roberto Pruzzo. "Morata vuole andare all’Inter, ma i nerazzurri stanno riflettendo su Balogun", aggiunge Furio Focolari.

"Scamacca ha detto sì a Mourinho 25 giorni fa, il mister lo allenerebbe volentieri. Se poi si chiedesse allo Special One la sua preferenza, probabilmente direbbe Morata", conclude Augusto Ciardi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Morata non è quello che serve alla Roma, i giallorossi hanno bisogno di un centravanti di riferimento. Farei il nome di Zapata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata? Alla Roma serve un altro tipo di attaccante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata-Dybala? Mi stuzzica, ma nessuno dei due va nell'area e non credo che questa coppia risolverebbe i problemi della Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata costa 15/20 milioni e il calciatore vuole 6 milioni a stagione per almeno tre anni. Io credo che sia un investimento troppo oneroso per la Roma, ma possono esserci varie formule per acquistarlo. Ad ora la situazione sembra negativa e inoltre non credo che Morata sia disposto ad abbassarsi lo stipendio per la Roma (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Morata vuole andare all’Inter, ma i nerazzurri stanno riflettendo su Balogun. Se l’Inter volesse chiudere per lo spagnolo, lo farebbe velocemente e senza problemi. È Morata il giocatore per cui fare tutti questi sacrifici? Per me no… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dominguez sarebbe un investimento interessante, è un giocatore su cui può puntare anche un club importante come la Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Scamacca ha detto sì a Mourinho 25 giorni fa, il mister lo allenerebbe volentieri. Se poi si chiedesse allo Special One la sua preferenza, probabilmente direbbe Morata (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)