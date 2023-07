VIDEO - Altro video di Cristante e Spinazzola a Forte dei Marmi: il centrocampista difende l'amico

Spunta un altro video su TikTok della discussione che ha coinvolto due giocatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, durante uno degli ultimi giorni in vacanza a Forte dei Marmi prima di tornare a Trigoria. Come trapelato in seguito, i due erano intervenuti per difendere un amico. E questo nuovo video circolato ritrae Cristante mentre parla con un uomo e difende l'amico cercando di spiegare la situazione.