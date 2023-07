Momenti di tensione a Forte dei Marmi per Spinazzola e Cristante: accesa discussione con un uomo per i due giallorossi (VIDEO)

Momenti di tensione per Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, che in attesa di rientrare a Trigoria nella giornata di lunedì per l'inizio della preparazione, stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Forte dei Marmi. I due, però, sono stati protagonisti di una discussione con un passante per la strade della nota località. È spuntato su Tik Tok, infatti, un video che ritrae i calciatori giallorossi durante una lite con un uomo, il quale si rivolge in maniera molto accesa al centrocampista italiano. Attorno ai calciatori un gruppo di persone intente a calmare IL protagonista del litigio, che successivamente viene allontanato. "Pisc**te davanti la sua porta e mi fate la predica", le parole dell'uomo ai due calciatori. E ancora: "Ma da dove ca**o venite?"