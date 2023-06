Pinto a Londra: pranzo con Mou, nelle prossime ore incontro con il West Ham per Scamacca. Wijnaldum sul futuro: "Non so cosa accadrà"

Giornata londinese densa di incontri per Tiago Pinto, che ha pranzato nella capitale inglese con José Mourinho, con cui ha fatto un punto tra entrate ed uscite. Nelle prossime ore, invece, il general manager della Roma si vedrà con la dirigenza del West Ham, a cui chiederà Gianluca Scamacca in prestito per un anno.

Sempre sul fronte mercato, prende corpo l'idea che, in caso di addio di Mile Svilar, porterebbe in giallorosso Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell'Atalanta, per il quale però non c'è ancora stato alcun contatto approfondito.

Da registrare, infine, le parole di Gini Wijnaldum che, sul suo futuro, ha detto: "Non so cosa accadrà, vedrò quali opzioni avrò".

