Calciomercato Roma: nelle prossime ore incontro Pinto-West Ham per Scamacca. Richiesta di un prestito per un anno

Missione inglese per Tiago Pinto: il General Manager giallorosso, che ha anche pranzato con José Mourinho, sta tentando concretamente di portare Gianluca Scamacca a Roma per rinforzare il reparto d'attacco dopo l'infortunio di Tammy Abraham. Secondo il giornalista de "Il Tempo" Lorenzo Pes, dopo aver parlato con gli agenti dell'attaccante classe '99 Pinto incontrerà il West Ham nelle prossime ore a Londra. La richiesta della Roma al club inglese proprietario del cartellino di Scamacca sarà di un prestito per un anno.

