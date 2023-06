Londra: pranzo tra Tiago Pinto e Mourinho (FOTO)

ILTEMPO.IT (F. BIAFORA) - Il calciomercato della Roma entro nel vivo e lo fa a Londra. Ieri Tiago Pinto è volato nella capitale inglese per una serie di appuntamenti di mercato, tra possibili acquisti per rinforzare la squadra e giocatori in uscita da piazzare per soddisfare le richieste dell’Uefa sul Fair Play Finanziario. Durante la sua permanenza Oltremanica il general manager portoghese ha avuto modo di incontrare il suo allenatore, José Mourinho, che è tornato dalla famiglia subito dopo la fine del campionato. Tra i due è andato in scena un pranzo: a Londra sono state discusse le operazioni da effettuare nei prossimi giorni ed è stato fatto un punto tra entrate (Scamacca in primis, per sostituire Abraham) ed uscite (Ibañez, Kluivert, Viña e gli altri con cui si può fare cassa).

I giallorossi hanno già chiuso due operazioni in questi primi giorni di calciomercato: è già arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Aouar, mentre per quella di N’Dicka bisognerà attendere la prossima settimana, anche se il difensore centrale ha già sbrigato le pratiche delle visite mediche e dell’intervista di presentazione ai canali ufficiali della Roma.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Sui social circola anche uno scatto che ritrae Tiago Pinto e José Mourinho insieme a Londra: