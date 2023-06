Il futuro di Gini Wijnaldum è sempre più incerto, dopo una stagione complicata in prestito con la Roma e il probabile ritorno in Francia al PSG. Come riporta il sito l'olandese ha parlato ai giornalisti nel post partita di Olanda-Croazia 2-4, confermando i suoi dubbi sulla prossima stagione e con quale squadra giocherà: "Non so cosa accadrà. Penso che sarà una sorpresa per tutti e anche per me. Vedo solo cosa succederà e quali opzioni avrò e poi vedrai cosa succederà".

(sportsmax.tv)

