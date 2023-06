DAMASCELLI: "Scamacca? Appartiene alla tribù dei Balotelli..." - BALZANI: "Mi aspetto un altro colpo alla Dybala"

Le voci di calciomercato fanno salire Scamacca in cima alla lista degli attaccanti cercati per tamponare l'infortunio di Abraham. "Scelta che mi lascia qualche dubbio - dice Stefano Agresti -, la Roma ha bisogno di un attaccante pronto subito in attesa del ritorno di Abraham". Tony Damascelli sentenzia: "Scamacca appartiene alla tribù dei Kean, Balotelli, Zaniolo. Prenderei uno tra Nzola e Dia".

"Per quanto riguarda il reparto offensivo tra luglio e agosto mi aspetto un altro colpo alla Dybala" è invece la previsione di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mourinho non farà i salti di gioia se vendono Ibanez. Verratti? È una richiesta ufficiale dei giallorossi al PSG (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve prendere un altro difensore, io proverei a riportare Llorente, è un giocatore che si è dimostrato affidabile. In attacco serve un attaccante sicuro, la Roma non può più permettersi di fare scommesse (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Su Scamacca ho dei dubbi, non so se possa fare il titolare della Roma, fin qui ha fatto soltanto una buona stagione (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La scelta di Scamacca mi lascia qualche dubbio, la Roma ha bisogno di un attaccante pronto subito in attesa del ritorno di Abraham (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In una situazione normale un direttore sportivo dovrebbe venire incontro alle necessità della squadra facendo acquisti mirati, purtroppo la Roma non trovandosi in una situazione normale e dovendo assolutamente fare 30 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno si trova costretta a mettere sul mercato uno come Zalewski che non dovrebbe essere messo sul mercato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Scamacca appartiene alla tribù dei Kean, Balotelli, Zaniolo. Prenderei uno tra Nzola e Dia (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per quanto riguarda il reparto offensivo tra luglio e agosto mi aspetto un altro colpo alla Dybala, penso che Mourinho abbia in mente questo tipo di operazione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)