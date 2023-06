Calciomercato Roma: in caso di addio di Svilar idea Gollini, ma ancora nessun contatto approfondito

In questa sessione estiva di mercato la Roma ragiona anche su eventuali rinforzi tra i pali. Nella rassegna stampa odierna è circolato il profilo di Pierluigi Gollini, di proprietà dell'Atalanta e diviso in prestito nella stagione appena trascorsa tra Fiorentina prima e Napoli poi. Secondo il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, in caso di una partenza di Mile Svilar Gollini potrebbe essere un'idea come vice di Rui Patricio. Al momento non si registra nessun contatto approfondito perché è da stabilire il futuro di Svilar.

Se la #Roma dovesse far partire #Svilar un’idea per il ruolo di vice Rui Patricio potrebbe portare a #Gollini come scritto da Repubblica. Ancora nessun contatto approfondito, perché il destino dell’attuale portiere di riserva giallorosso non è ancora stato stabilito — Gianluigi Longari (@Glongari) June 15, 2023