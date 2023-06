Ndicka sceglie la Roma. Accordo con il Sassuolo per Volpato, ma manca l'ok del giocatore. Caso Mourinho-Chiffi: si va verso il patteggiamento con la Procura

La Roma continua a infiammare il calciomercato e si avvicina sempre di più a mettere a segno il secondo colpo in questa sessione estiva. I giallorossi, infatti, sembrano essere sempre a un passo da Ndicka poiché gli inserimenti delle altre società sono stati troppo tardivi, motivo per cui il calciatore ha scelto di trasferirsi nella Capitale. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il club capitolino avrebbe trovato un accordo con il Sassuolo per Volpato sulla base di 9 milioni di euro, ma il giovane attaccante non sarebbe ancora convinto della destinazione.

Nuova svolta nel caso Mourinho-Chiffi, infatti lo Special One e la Roma sarebbero pronti a patteggiare con la Procura FIGC: possibile multa senza squalifica.

