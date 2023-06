ORSI: "Scamacca non è migliore di Abraham" - CORALLO: "Mi preoccupa di più il carattere di Icardi"

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma la Roma ha già piazzato il primo colpo, Aouar a parametro zero. A tal proposito Antonio Felici ha una grande speranza: "Mi auguro che possa giocare tutto l’anno senza troppi problemi fisici". Per quanto riguarda invece il possibile sostituto di Abraham, Mario Mattioli ha qualche dubbio: "Scamacca potrebbe essere il giocatore adatto, ma anche un acquisto totalmente sbagliato". Fernando Orsi invece è molto più deciso: "Scamacca non è migliore di Abraham".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

È molto importante che Aouar abbia già iniziato a parlare italiano. La Roma non può prendersi il rischio di avere un calciatore discontinuo come Scamacca, il suo non è il profilo adatto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Scamacca? Dipende con che testa arriva e cosa ne pensa Mourinho. Potrebbe essere il giocatore adatto, ma anche un acquisto totalmente sbagliato. Le qualità le ha (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Scamacca non è migliore di Abraham. La Roma adesso deve trovare un giocatore in grado di dare sicurezza e continuità e lui non ha nelle gambe 15-20 gol (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A condizioni favorevoli mi sarebbe piaciuto vedere ancora Wijnaldum con la maglia della Roma, ma i giallorossi hanno fatto altre scelte, prendendo Aouar. Mourinho a Roma sta bene e ha deciso di rimanere per tifosi e calciatori (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi preoccupa più il carattere di Icardi rispetto a quello di Scamacca. Non mi dispiacerebbe se la Roma e l’Atletico Madrid intavolassero una trattativa che comprendesse Ibanez e Morata (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Tielemans è stato un obiettivo fino a una settimana fa, poi è stato mollato quando il giocatore ha deciso di voler restare in Premier League. Adesso l’obiettivo è di portare Frattesi, bisogna aspettare la prima settimana di luglio per ulteriori novità. Scamacca potrebbe venire in prestito, ma non credo sarà il titolare. Bisogna fare la panchina e sfruttare le occasioni a zero (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Aouar è molto tecnico, può giocare a centrocampo ma anche a ridosso delle punte. Vede la porta, può essere un’alternativa in varie situazioni. Metti un uomo in più che può darti più alternative, mi auguro che possa giocare tutto l’anno senza troppi problemi fisici. Non dobbiamo però esaltarci (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nel momento in cui vendi Ibanez e prendi Ndicka la coperta rimane comunque corta, servirebbe il Kumbulla di turno per allungare il reparto. Scamacca lo prenderei, ma dopo Icardi. Nzola non è un'opzione, deve restare nella colonna di destra (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)