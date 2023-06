Smentite direttamente dall'agente le offerte dall'Arabia, le sirene per Paulo Dybala suonano dall'Inghilterra. Come scrive il sito specializzato, ribadendo la smentita per offerte esotiche direttamente dal procuratore Antun, sono due club di Premier che hanno chiesto informazioni sulla situazione dell’argentino, che ha una clausola di 12 milioni valida fino al prossimo 31 luglio.

