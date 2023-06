Aggrappati alla partita: solo 3 ko con più di 2 gol di scarto. Miglior dato per la Roma Usa e solo 5 volte meglio in era 3 punti

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - "La Roma di Mourinho rimane sempre attaccata al match". Quante volte in stagione abbiamo sentito questa frase associata alla "famiglia" dello Special One? Tante, abbastanza da aver perso con due o più gol di scarto soltanto tre volte in stagione, considerando tutte le competizioni. Pellegrini e compagni in stagione sono scesi in campo 55 volte e solo in tre occasioni (Udinese, Inter e Atalanta) ha perso con due o più gol di scarto. Solidità, concentrazione, mentalità: qualsiasi sia la ragione, le statistiche ci dicono che questo è il settimo miglior dato dall'era dei tre punti, ovvero la stagione 1994-1995. In sole cinque altre occasioni la Roma è riuscita a fare meglio: nella stagione 2009-2010 (due in 54, 3,7%), in quella 2006-2007 (due in 57, il miglior dato in assoluto, 3,5%), in quella 2005-2006 (tre in 56, 5,35%), nella stagione 2003-2004 (due in 46, 4,3%) e quella 1999-2000 (sempre due in 46, 4,3%). La peggiore da questo punto di vista invece è la stagione 2004-2005, nel corso della quale la Roma ha subito 14 sconfitte con due o più gol di scarto in 52 (26,9%), il secondo peggior dato è quello relativo all'ultima stagione di Paulo Fonseca, con 12 in 53 (22,6%). Tra le migliori stagioni per questo dato, questa e la stagione 1999-2000 sono le uniche a non aver fatto registrare questo tipo di sconfitta in Europa.

2022/2023: 3 sconfitte con più di un gol di scarto (Udinese, Atalanta, Inter) in 55 (5,5%)

2021/2022: 6 sconfitte (Bodo, Inter, Milan, Inter, Inter, Fiorentina) in 55 (10,9%)

2020/2021: 12 sconfitte con più di un gol di scarto (Napoli, CSKA Sofia, Atalanta, Lazio, Spezia, Juventus, Parma, Napoli, Torino, Manchester United, Sampdoria, Inter) in 53 (22,6%)

2019/2020: 8 (Atalanta, Parma, Torino, Juventus, Sassuolo, Milan, Udinese, Siviglia) in 49 (16,3%)

2018/2019: 8 (Real Madrid, Bologna, Spal, Real Madrid, Fiorentina, Lazio, Porto, Napoli) in 48 (16,7%)

2017-2018: 6 (Inter, Atletico Madrid, Milan, Barcellona, Fiorentina, Liverpool) in 51 (11,8%)

2016-2017: 5 (Porto, Torino, Lazio, Lione, Lazio) in 54 (9,3%)

2015-2016: 4 (Barcellona, Atalanta, Real Madrid, Real Madrid) in 47 (8,5%)

2014-2015: 7 (Bayern, Napoli, Bayern, Manchester City, Fiorentina, Sampdoria, Fiorentina) in 50 (14%)

2013-2014: 3 (Juventus, Napoli, Catania) in 42 (7,1%)

2012-2013: 5 (Juventus, Napoli, Cagliari, Sampdoria, Palermo) in 43 (11,6%)

2011-2012: 7 (Udinese, Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Lecce, Juventus, Juventus) in 42 (16,7%)

2010-2011: 10 (Inter, Cagliari, Bayern Monaco, Napoli, Basilea, Palermo, Inter, Napoli, Shakhtar, Juventus) in 51 (19,6%)

2009-2010: 2 (Basilea, Juventus) in 54 (3,7%)

2008-2009: 9 (Palermo, Genoa, Inter, Udinese, Juventus, Atalanta, Juventus, Lazio, Fiorentina) in 48 (18,8%)

2007-2008; 4 (Inter, Siena, Torino, Manchester United) in 56 (7,1%)

2006-2007: 2 (Lazio, Manchester Utd) in 57 (3,5%)

2005-2006: 3 (Juventus, Stella Rossa, Inter) in 56 (5,4%)

2004-2005: 14 (Bologna, Real Madrid, Leverkusen, Juventus, Udinese, Dinamo Kiev, Real Madrid, Lazio, Inter, Palermo, Cagliari, Milan, Siena, Inter) in 52 (26,9%)

2003-2004: 2 (Perugia, Villarreal) in 46 (4,3%)

2002-2003: 5 (Parma, Como, Milan, Real Madrid, Arsenal) in 54 (9,3%)

2001-2002: 4 (Piacenza, Inter, Brescia, Liverpool) in 51 (7,8%)

2000-2001: 4 (Inter, Fiorentina, Atalanta, Liverpool) in 44 (9,1%)

1999-2000: 2 (Parma, Reggina) in 46 (4,3%)

1998-1999: 3 (Inter, Venezia, Piacenza) in 46 (6,5%)

1997-1998: 6 (Lazio, Inter, Juventus, Lazio, Udinese, Lazio) in 40 (15%)

1996-1997: 8 (Sampdoria, Atalanta, Inter, Juventus, Perugia, Juventus, Cesena, Karlsruhe) in 39 (20,5%)

1995-1996: 3 (Inter, Milan, Slavia Praga) in 43 (7%)

1994-1995: 5 (Juventus, Sampdoria, Lazio, Genoa, Juventus) in 40 (12,5%)