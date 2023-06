Quattro colpi a zero per svoltare

Wilfried Zaha ha ormai deciso di non rinnovare il suo contratto con il Crystal Palace e di lasciare il club londinese dopo nove stagioni. La Roma è pronta ad accoglierlo e sta lavorando per fare dell'attaccante esterno (ma all'occorrenza anche centravanti) della Costa d'Avorio il terzo colpo a parametro zero di questa campagna acquisti che non è ancora ufficialmente iniziata, ma che ha già portato nella Capitale Aouar e Ndicka. Il g.m. giallorosso Pinto aveva pensato a lui anche un anno fa, ma non era riuscito a trovare l'accordo con il Crystal Palace. Adesso è tornato alla carica fiutando la grande occasione.

Mourinho ha dato il via libera perché lo conosce bene: lo ha sfidato nelle sue stagioni in

Premier League e ne apprezza le qualità e la duttilità. I contatti con l'entourage del calciatore sono stati frequenti. La Roma crede di essere in corsa, anche se voci in arrivo dalla Francia, che vogliono il Psg interessato a Wilfried. [...]

(gasport)