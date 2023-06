Il Gruppo Friedkin acquista il Cannes. Pinto tra Londra e Milano per il mercato. E in attacco idee Iheanacho e Daka

Continuano a circolare incessantemente nuove voci di mercato per l'attacco giallorosso. Si ragiona su Iheanacho e Daka del Leicester, da poco retrocesso in Championship, mentre c'è interesse per Lukebakio dell'Hertha Berlino. Guardando agli altri reparti Tiago Pinto e la CEO Lina Souloukou si incontreranno a Londra e Milano con Leeds e Sassuolo, per chiudere gli arrivi di Llorente e Kristensen dagli inglesi e le cessioni di Volpato e Missori ai neroverdi. Nel frattempo il gruppo Friedkin acquista il Cannes in Francia, Ryan sarà il presidente: "Momento emozionante".

