Cannes, ufficiale: il Gruppo Friedkin acquista il club. Ryan sarà il presidente: "Momento emozionante"

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ora è ufficiale: il Gruppo Friedkin, proprietario della Roma, acquista anche il Cannes, club che milita nella quinta divisione francese. "Il club AS Cannes annuncia l'arrivo del gruppo Friedkin come investitore di maggioranza nella società SAS Cannes Football Pro. David Lisnard, sindaco di Cannes, annuncia che l'AS Cannes Football farà ora parte del gruppo Friedkin. Dopo le adesioni in Nazionale 2 e in 3ª Divisione delle sue prime squadre maschili e femminili, l'AS Cannes apre una nuova pagina della sua storia con la famiglia Friedkin. Così, il gruppo Friedkin diventa l'investitore di maggioranza nella società SAS Cannes Football Pro, con Ryan Friedkin come presidente. L'Associazione sportiva, in particolare responsabile della sezione femminile e dilettantistica, deterrà il 2% del capitale e resterà presieduta da Anny Courtade", si legge nel comunicato ufficiale.

"È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra di calcio così leggendaria - le dichiarazioni di Ryan Friedkin, vicepresidente giallorosso -. Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, e vorrei ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l'opportunità di continuare l'eredità. Non vediamo l'ora di fare tutto il possibile per assicurarci che il club sia competitivo per ulteriori promozioni e per rendere orgogliosi i tifosi e la città". [...]

(as-cannes.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE