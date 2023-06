Calciomercato Roma: Llorente tornerà in prestito secco. Tiago Pinto e Souloukou tra Milano e Londra: incontri con Leeds e Sassuolo

Diego Llorente resterà alla Roma. L'affare, che era già ben indirizzato da giorni come riportavano le cronache recenti, vedrà tornare il difensore spagnolo con la formula del prestito secco. A gennaio, Llorente si trasferì alla Roma sempre in prestito ma con un diritto di riscatto, non esercitato dai giallorossi, di 18 milioni di euro.

Nuova tappa a Londra per i vertici della Roma. Come spiega Filippo Biafora in un tweet, Tiago Pinto e il Ceo del club, Souloukou, hanno in agenda vari incontri. Il più facile da immaginare riguarda il Leeds, con la volontà di chiudere le operazioni per Kristensen e Llorente. Tra stasera e domani, poi, Tiago Pinto farà rientro a Milano per altri incontri legati al calciomercato. Come col Sassuolo, con cui ci sono in ballo le cessioni di Volpato e Missori.