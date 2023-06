Dalla Germania si riporta l'interesse della Roma per Dodi Lukebakio, attaccante belga di proprietà dell'Hertha Berlino. Seguito da diversi club europei, oltre a Milan e Inter, l'attaccante classe 1997 è nel mirino del Lione che viene riportato essere in vantaggio nella corsa a Lukebakio. In scadenza nel 2024, l'Hertha Berlino chiede almeno 10 milioni di euro per privarsene.

(Kicker)