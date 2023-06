Pedro: "Mourinho? Deluso che non mi abbia spiegato il motivo dell'addio"

Mourinho ti ha deluso?

"No, ha preso la decisione di mandarmi via. Quello che mi ha deluso è che ho provato a parlargli per scoprire il motivo, volevo me lo dicesse in faccia, non siamo bambini, e lui non ha voluto. Anche il club non me lo ha permesso, è stato un po' strano"



Pensi che abbia pesato il tuo passato al Pensi che abbia pesato il tuo passato al Barça

"Non credo, era stato lui a volermi al Chelsea. È vero che abbiamo avuto un brutto anno, lui è stato esonerato a Natale. Ma in quei 6 mesi insieme non ho avuto problemi con lui. Invece a Roma ha preso questa decisione"