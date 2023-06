FELICI: "Kristensen? Non mi entusiasmo. Non è un mercato da salto di qualità per ora" - CORALLO: "Non basterebbe Icardi a risolvere i problemi della Roma"

Se a destra la Roma sembra aver smosso le acque con l'affondo su Kristensen ("un calciatore che non mi suscita un grande entusiasmo" nel giudizio di Antonio Felici), in mezzo si cerca ancora la soluzione giusta dopo che Frattesi sembra sempre più lontano. Augusto Ciardi sul tema si esprime così: "Me ne faccio una ragione che vada all'Inter. Lì, comunque, la Roma prenderà un giocatore che dia velocità alla manovra, non un regista".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Frattesi? Me ne faccio una ragione che andrà all’Inter. A centrocampo la Roma prenderà un giocatore con quelle caratteristiche comunque, che dia velocità alla manovra, e non un regista (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non credo che prendere solo Icardi possa bastare a risolvere i problemi davanti. Se il West Ham aprisse al prestito di Scamacca sarebbe un’altra cosa… (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Kristensen è un calciatore che non mi suscita un grande entusiasmo se devo essere sincero, quest’anno non scordiamoci che ha fatto ben 11 panchine in una squadra retrocessa: i dubbi che ho sono corroborati dai fatti. Comunque è un calciatore che almeno per caratteristiche fisiche rispecchia il tipo di calciatore che potrebbe piacere a Mourinho. Il mercato della Roma fino a questo momento non è un mercato da salto di qualità (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dybala è fortemente motivato da Mourinho e spero che possa continuare così. Ha un impatto positivo per tutto l’ambiente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se dovesse uscire Spinazzola non si sa ancora chi potrebbe essere il sostituto, circola il nome di Ben Davies che Mourinho ha già avuto al Tottenham. Leggo molti nomi accostati ad Inter, Juventus e Milan ma ad oggi hanno fatto poco o nulla sul mercato mentre la Roma, che viene meno menzionata, è l’unica squadra ad aver concluso diverse trattative contando che siamo solamente alla fine di giugno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)