Fatta per Missori al Sassuolo, ai dettagli Kluivert al Bournemouth. Alcuni arbitri non vogliono più dirigere la Roma a causa della panchina

Giornata importante, quella che va concludendosi, per le cessioni in casa Roma: è fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Filippo Missori al Sassuolo, mentre è ai dettagli l'affare che porterebbe Justin Kluivert al Bournemouth per 12 milioni di euro, bonus compresi. In entrata, invece, da registrare il gradimento dei giallorossi per Tommaso Baldanzi dell'Empoli, mentre per Donny van de Beek, centrocampista del Manchester United offerto al club capitolino, non è ancora iniziata alcuna trattativa.

È una notizia della mattinata, riportata dal Giornale, quella secondo cui alcuni arbitri di Serie A avrebbero confidato al designatore Gianluca Rocchi di non voler più dirigere le partite della Roma per il comportamento della panchina giallorossa.

Degne di nota, infine, le dichiarazioni rilasciate oggi da Georginio Wijnaldum all'Equipe e da Ola Solbakken a una testata norvegese. "Mi è piaciuto molto giocare alla Roma, non conosco ancora il mio futuro. Mourinho? Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato", ha dichiarato l'olandese. "So che senza infortuni posso giocare a un livello alto. Devo essere attento e devo stare sempre bene", le parole del numero 18 giallorosso.

