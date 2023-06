Calciomercato Roma: ai dettagli la cessione di Kluivert al Bournemouth, affare da 9.5 milioni di sterline più 850mila di bonus

Justin Kluivert è sempre più vicino all'addio alla Roma. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'attaccante olandese si trasferirà al Bournemouth per 9.5 milioni di sterline più 850mila di bonus. La trattativa è ai dettagli e anche l'accordo tra il calciatore e la società inglese è ormai a un passo. Il ventiquattrenne firmerà un contratto fino al 2028.

Bournemouth are set to sign Justin Kluivert, here we go soon! Deal agreed with AS Roma on £9.5m fee plus £850k add-ons and now also on the verge of being completed on personal terms. ?? #ASRoma

Contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/OynQO0wtgB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023