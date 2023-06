Calciomercato Roma: Carles Perez vuole solo il Celta Vigo. Dalla Spagna filtra ottimismo per la chiusura della trattativa

L'unica intenzione di Carles Perez è quella di tornare al Celta Vigo, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Lo rivela il giornalista di CusanoTv, Flavio Tassotti, che spiega come le manifestazioni di interesse da parte di altri club non abbiano smosso l'ex Barcellona, deciso a tornare a far parte del club galiziano. La Roma, al momento, resta ferma sulle proprie richieste, ma dalla Spagna filtra ottimismo per la chiusura della trattativa.

