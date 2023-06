Filippo Missori si trasferisce al Sassuolo a titolo definitivo. Lo rivela la testata sportiva, spiegando che la trattativa per la cessione del terzino della Roma agli emiliani si è conclusa in maniera positiva. Non è ancora chiuso, invece, l'affare che porterebbe in neroverde Cristian Volpato, anch'esso però sulla via della definizione.

(sportitalia.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE