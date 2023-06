SABATINI: "L'aggressione a Taylor è di una gravità inaudita" - FELICI: "La Roma oggi è sotto attacco"

José Mourinho e le sanzioni della UEFA. È proprio questo l'argomento principale discusso all'interno delle trasmissioni radiofoniche della Capitale. "L'aggressione a Taylor è di una gravità inaudita", afferma Sandro Sabatini. Andrea Corallo, invece, si sofferma sul possibile acquisto di Donny van de Beek: "Ormai è un ex giocatore".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Per la Roma la squalifica di Mourinho è un bene considerando il rapporto del tecnico con gli arbitri. L'aggressione a Taylor è di una gravità inaudita. L'atteggiamento sostenuto da Mourinho e il suo staff è stato insostenibile per tutto l'anno (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La UEFA ha punito anche la società e la tifoseria. Non cambierà mai niente e il rapporto tra Mourinho e gli arbitri peggiorerà. Taylor? Spero di non vedere mai più un arbitro così (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se la UEFA ci è andata giù pesante, Mourinho non è stato da meno, certe situazioni non sono tollerabili, la squalifica era scontata e non mi meraviglio. Il tecnico non doveva reagire in quel modo, avrebbe dovuto dare l'esempio alla squadra di calmarsi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Questa società fa di tutto per favorire il tifoso giallorosso, ma sull’aspetto comunicativo è carente per scelta. Il possibile arrivo di van de Beek? Ormai è un ex giocatore (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il silenzio della società? Ci sono dei momenti in cui bisogna parlare. Mourinho sembra essere diventato scomodo come Zeman… van de Beek? Io lo prenderei subito, mi piace tantissimo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'infortunio al ginocchio ha tolto il 20/30% a van de Beek, poi l’altro 30% deriva dalle difficoltà legate all'addio dall’Ajax. Così avrebbe già perso il 60% del suo potenziale (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I Friedkin e il mister sono in Portogallo, è certificato, sanno loro cosa si sono detti ma non credo che si sia parlato solo di mercato. Il silenzio societario? Credo che Mourinho voglia una reazione. La strategia dei Friedkin finora non ha portato grandi risultati, nessuno nega che la Roma sia stata danneggiata ma bisogna rialzarsi ed essere più forti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La sentenza su Mourinho significa una cosa sola, volete vivere tranquilli? Cacciate Mourinho. Pensate che i Friedkin sono degli imprenditori che vanno contro la UEFA o che tutelano i propri interessi? Temo che sia la seconda. Dovresti fare un forte intervento sul mercato e dimostrare che ci sei e vuoi fare una squadra di livello. La Roma oggi è sotto attacco, contro i soprusi non puoi lottare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)